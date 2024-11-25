تزيد الوزن .. 4 عادات خاطئة تجنب تفعلها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعتبر زيادة الوزن إحدى المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف، وغالبًا ما ترجع إلى العادات اليومية الخاطئة التي يمارسها الكثيرون. في هذا التقرير، سنعرض أبرز العادات التي تساهم في زيادة الوزن في الصيف.

تناول المشروبات السكرية

يُقبل الكثيرون على تناول المشروبات السكرية الباردة خلال الصيف، مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، للشعور بالانتعاش في ظل الطقس الحار. لكن هذه المشروبات تحتوي على سعرات حرارية عالية وكمية كبيرة من السكريات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. يُفضل استبدالها بالماء أو مشروبات منخفضة السكر.

تناول الوجبات السريعة

يشتهر فصل الصيف بالنزهات التي غالبًا ما تتضمن تناول الوجبات السريعة، التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة ودهون مشبعة ومتحولة. هذا النوع من الطعام يساهم بشكل كبير في زيادة الوزن.

قلة النوم

السهر لوقت متأخر من الليل من العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، إذ أن قلة النوم تؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، مما يحفز الجسم على تخزين الدهون.

الإفراط في تناول المثلجات

تناول الآيس كريم بشكل مفرط في الصيف قد يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث يحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون والسعرات الحرارية التي تساهم في تراكم الدهون في الجسم.

لتجنب هذه العادات والحفاظ على وزن صحي خلال الصيف، يُنصح بتقليل تناول المشروبات السكرية والوجبات السريعة، بالإضافة إلى الحفاظ على النوم الكافي والتقليل من استهلاك المثلجات.