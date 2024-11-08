الرياضة

جمال الشريف: تسريب محادثة حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي خيانة للأمانة ويجب محاسبة المسؤول

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أحمد جودة - القاهرة - قال الخبير التحكيمي جمال الشريف، إن برأيه وسائل الإعلام تحاول الرحث عن سبق صحفي وانفراد وهذا هو عملهم بكل تأكيد.

جمال الشريف: تسريب محادثة حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي خيانة للأمانة ويجب محاسبة المسؤول

وتابع جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" حكم الساحة صاحب القرار النهائي حتى إذا أختلف معه حكم تقنية الفيديو".

وأضاف: "يجب عدم إفشاء المحادثات بين طاقم التحكيم والذي قام بالتسريب يجب محاسبته لأنه لا يجوز ابدًا خيانة الأمانة".

واكمل: "هذا الموضوع أثر على الرأي العام وبدل ما يتم مناقشة صحة القرار من عدمه أصبحنا نتناقش في من سرب تلك المحادثات".

وأختتم:" الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي دياز أحرز هدف صحيح وحدث سوء تفاهم بين الحكم وتقنية حكم الفيديو وتم إلغاء الهدف بشكل مفاجئ".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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