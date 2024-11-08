الرياضة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل حارسه في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولي النادي الأهلي وافقوا على طلب حارس الفريق الأحمر، بالخروج على سبيل الإعارة في يناير.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "من يومين قولت لحضراتكم إن حمزة علاء، وافق على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكمل: "علاء طلب من المسؤولين في النادي الأهلي الخروج على سبيل الإعارة في يناير للحصول على فرصة حقيقية في المشاركة بشكل أساسي في المباريات.

واختتم:" المسؤولين في النادي الأهلي أبلغوا حمزة علاء بموافقتهم على طلبه ومنتظرين وصول عروض رسمية لمناقشتها مع الجهاز الفني".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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