نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم المصرية عن موعد مباراة الزمالك وسموحة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسموحة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 على ملعب برج العرب معقل السموحة وذلك ضمن منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات اون تايم سبورتس بنقل مباريات الدوري المصري، حيث تقوم بنقل مباراة الزمالك وسموحة.

موقف الزمالك وسموحة في الدوري المصري

فاز الزمالك على البنك الاهلي في الجولة الاولى من الدوري المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين كما فاز سموحة على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

احتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين احتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 54 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 10 مباريات.