انت الأن تتابع خبر كولا باسم غزة وفلسطين في ألمانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة "بيلد" أن مقهى في محطة مترو بوسط برلين بدأ بيع الكولا التي تحمل اسم "غزة" و"فلسطين".



وكتبت صحيفة بيلد: "الآن تباع كراهية إسرائيل أيضا في علب، المقهى الموجود في محطة مترو ألكسندربلاتز يبيع كولا فلسطين وغزة".



وأضافت: "يدعي المنتجون أن العائدات ستذهب إلى الفلسطينيين المحتاجين"، مشيرة إلى أن علبة واحدة من هذه الكولا تكلف 1.8 يورو.



يُذكر أنه كان من الممكن سابقا شراء مشروبات مماثلة من المتاجر الإلكترونية للعلامتين التجاريتين "فلسطين" و"غزة".



وتنتمي هذه العلامات التجارية إلى شركتين سويديتين "Safad Food AB" و"FS.L Food AB" اللتين تروجان بنشاط للدعوة إلى إقامة دولة فلسطين "من النهر إلى البحر".