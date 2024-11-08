نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تخريج دفعة 2024 وتكرم رموز الوطن من خريجي الاقتصاد والعلوم السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (دفعة ٢٠٢٤)، وتكريم حملة الماجستير والدكتوراه لعام ٢٠٢٤، وتكريم دفعة اليوبيل الفضي لعام ١٩٩٩، واليوبيل الذهبي لعام ١٩٧٤، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان محمد عميد الكلية، ولفيف من السفراء والوزراء السابقين وعدد من عمداء الكليات، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأسرهم.

وبدأت وقائع الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة، بحضور رئيس الجامعة، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ممثلي الخريجين لمرحلة البكالوريوس، ودفعات ١٩٧٤ و١٩٩٩، وكلمة عميدة الكلية، ثم كلمة السفير عادل المليجي رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة، وكلمة رئيس الجامعة، ثم فعاليات التكريم.

وفي كلمته، عبر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن سعادته بالمشاركة في حفل تخريج دفعة ٢٠٢٤ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت قبة جامعة القاهرة التي تُعد منبرًا للعلم والثقافة والتنوير، مؤكدًا أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تضم صفوة الدارسين والباحثين، وهي مصنع النوابغ والكفاءات الذين نثق بدورهم في خدمة الوطن.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، على أهمية الاستمرار في تحصيل العلوم واكتساب المعارف، مشيرا إلى أن تحصيل العلم ليس له نهاية، وعلى الخريجين مواصلة التعلم والالتحاق بالدراسات العليا واكتساب المهارات بالمشاركة فى المنتديات وورش العمل والمؤتمرات.

كذلك أسدى رئيس جامعة القاهرة بعض النصائح للخريجين، كان من بينها أهمية الانضمام لرابطة خريجي جامعة القاهرة لما تقدمه الرابطة من فرص لتعزيز التواصل الفعال، فضلا عن توفير الخدمات والامتيازات لأعضائها.

ودعا رئيس جامعة القاهرة الخريجين، للوقوف تحيًة وتقديرًا وإجلالًا لأولياء أمورهم الذين اجتهدوا من أجل الوصول بأبنائهم لهذه المرحلة.

ومن جانبها قالت الدكتورة حنان محمد، إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قد تخرج فيها أجيال شغلوا أعلى المناصب وعملوا كسفراء ووزراء وأساتذة بالجامعات المختلفة، وعملوا كرؤساء للمجالس النوعية المختلفة وخبراء في القطاع المالي والمصرفي، مشيرةً إلى التقدم الكبير الذي حققته الكلية ومجلاتها العلمية في التصنيفات الدولية المختلفة، وإنشائها العديد من الكراسي العلمية، وابرامها بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات الدولية والمحلية، لافتًة إلى حصول الكلية على الاعتماد الدولي.

وأضافت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الكلية تطبق شعار الالتزام والتميز والرقي، فعلى مستوى العملية التعليمية يسود نظام الساعات المعتمدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرًة إلى حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول كلية علوم اجتماعية عام ٢٠١١، كما حصلت على شهادتي الأيزو 9001 و21001، واعتلت المركز الثاني لجائزة التميز الحكومي من بين ٤٥٤ كلية في الجامعات الحكومية عام ٢٠٢١.

وفي كلمته، أوضح السفير عادل المليجي رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة، أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي درة تاج كليات جامعة القاهرة، وهي من ركائز قوة مصر الناعمة، وتمتلك القدرة على العطاء والتجديد ونجحت في الحفاظ على تميزها باعتبارها قلعة علمية شامخة وغرفة عمليات جاهزة للإسهام الفعال في وضع الخطط الرشيدة، وصياغة أوراق السياسات، لافتًا إلى الاسهامات المتميزة لخريجي الكلية في شتى مؤسسات الدولة.

جدير بالذكر، أن احتفالية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية شهدت تكريم لقيادات ورموز وطنية من خريجي الكلية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: ا.د. علي الدين هلال، وا.د. جودة عبد الخالق، وا.د. منير فخري عبد النور، وا.د. صفي الدين خربوش، وا.د. ماجد عثمان، وا.د. هالة السعيد، وا.د. نجلاء الاهواني، وا.د. سميحة فوزي، وا.د. ليلى الخواجة، وا.د. أشرف العربي، وا.د. صالح الشيخ، وا.د. منى الجرف، وغيرهم ممن أثروا الساحة الوطنية بفكرهم المستنير وأعطوا فأجزلوا العطاء.