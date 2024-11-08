نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يمتلك سكنًا فاخرًا بجوار برج خليفة وحرب ماني وعباس.. كتاب يكشف أسرار محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب سيمون هيوز، العديد من الأسرار داخل كتابه الذي جاء بعنوان "مطاردة صلاح"، والذي يتناول فيه السيرة الذاتية للاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وأضاف هيوز، في مقال كتبه بموقع "The Athletic" الأميركي، أن صلاح يمتلك بعض السمات التي يمكن أن تطيل مسيرته لفترة أطول من غيره، وخاصة أولئك اللاعبين الذين كانوا يُعرفون فقط من خلال قدرتهم على الركض بسرعة كبيرة.



وتابع: "اكتشفت الكثير من الأشياء التي لم أكن أعرفها من قبل، بما في ذلك تفاصيل حول علاقاته مع كلوب، وزملائه في الفريق، وربما الأهم من ذلك، وكيله رامي عباس، وهو جاره في دبي، حيث يمتلكان عقارات في نفس المبنى السكني الفاخر الذي يقع بالقرب من برج خليفة".

شجار صلاح وماني



صلاح وماني بقميص ليفربول

وأكمل مؤكدًا أنه في حين أن الديناميكية بين صلاح وكلوب كانت دائمًا مهنية بحتة، إلا أنه وزميله مهاجم ليفربول ساديو ماني كانا يقاتلان في حالة حرب باردة، مشيرًا إلى أن مهاجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو كتب في كتابه الخاص، العام الماضي، أن هناك مشاكل بين صلاح وماني، وأن التوتر المتصاعد بينهما انفجر عدة مرات، لا سيما في مباراة بيرنلي، عندما كان الأخير غاضبًا من صلاح لعدم تمرير الكرة له.

واختتم هيوز: "لم تكن هذه هي المرة الوحيدة، إذ أنه في مرة أخرى، اندلع شجار بين ماني وزميل له في الفريق بعد اتهام الأخير له بعدم التركيز الكافي في المباراة، ورد ماني حينها قائلًا إن صلاح، الذي كان غير فعَال بنفس القدر في المباراة، نجا من الانتقادات بشكل غير عادل، واستمر الجدال حتى نهاية الشوط الأول، وعندما حاول كلوب التدخل، أصبح هو أيضًا هدفًا لغضب ماني".