العالم اليوم - على طريق النصر.. 6 سيدات وقفن إلى جانب ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - مع نجاح دونالد ترامب في الوصول مجددا إلى الكرسي الرئاسي، سلطت العديد من وسائل الإعلام الضوء على أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النجاح.

ومن بين هذه العوامل كان العنصر الأنثوي مؤثرا بطريقة كبيرة في طريق الفوز، سواء من خلال التصويت أو من خلال الدعم المباشر الذي تلقاه من 6 سيدات مقربات. سوزي وايلز وايلز، وهي ناشطة سياسية في فلوريدا منذ فترة طويلة، ساعدت ترامب على الفوز بولاية فلوريدا في عام 2016.

وشغلت وايلز منصب الرئيس المشارك لحملة ترامب إلى جانب كريس لاسيفيتا.

عينها ترامب في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض. ليندا ماكمان تم تعيين ماكمان، 76 عامًا، كرئيسة مشاركة لفريق انتقال ترامب إلى جانب هوارد لوتنيك في أغسطس.

وكانت ليندا سابقا مسؤولة إدارة الأعمال الصغيرة لدى ترامب، ولعبت دورا في حملته عام 2020.

وقالت ذات مرة: "الرئيس ترامب هو صانع وظائف وأفضل صديق حصل عليه العمال الأميركيون في البيت الأبيض. إنه بطل للرجال والنساء الذين تم نسيانهم، كما عاينت بنفسي". أوشا دي فانس من المقرر أن تصبح أوشا فانس زوجة المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أول "سيدة ثانية" أميركية من أصل هندي في البيت الأبيض.

وصرح زوجها المقرب من ترامب مرارا بدورها في تقديم التوجيه له في حياته السياسية.

وقد بقيت أوشا إلى حد كبير بعيدة عن الأضواء السياسية، لكن فانس كشف أنه يشعر بـ"التواضع" أمام مؤهلات زوجته المميزة، حيث عملت كمحامية في مكتب محاماة مرموق في سان فرانسيسكو، وكانت كاتبة قانونية لدى القاضي بريت كافانو، والآن قاضية في المحكمة العليا، التي يرأسها جون روبرتس. ميلانيا ترامب كانت السيدة الأولى ميلانيا، التي تزوجت من ترامب منذ عام 2005، غائبة بشكل ملحوظ عن معظم الحملة.

وقد أثبتت مذكراتها، التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، أنها لا تتفق مع بعض المواقف الأساسية للحزب الجمهوري، حيث دافعت فيها بحماس عن حق المرأة في الإجهاض.

على الرغم من ذلك، وصفت ميلانيا، ترامب في أعقاب محاولة اغتياله في يوليو بأنه "الرجل الكريم والمهتم الذي كنت معه في أفضل الأوقات وأسوأها".

كما وقفت جنبًا إلى جنب معه عندما فاز في الانتخابات.

وأشاد ترامب بها في خطاب النصر "لعملها الجاد لمساعدة الناس". لارا ترامب تزوجت لارا، 42 عامًا، من نجل ترامب إريك، وأصبحت "يده اليمنى" وانضمت إلى العائلة أثناء خطاب النصر.

كانت صحفية ومساهمة في قناة فوكس نيوز حتى عام 2022، عندما بدأت العمل مع والد زوجها.

عينها ترامب بالفعل كنائبة لرئيس اللجنة الوطنية الجمهورية. الحفيدة كاي لعبت كاي، ابنة ابن ترامب الأكبر دونالد جونيور، دورا مهما، حيث أشادت بجدها مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب الفوز نشرت صورة لها مع ترامب وكتبت بفخر: "لا أحد يعمل بجد أو يهتم بالشعب الأميركي مثله. مبروك جدي، أحبك!".

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