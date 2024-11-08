العالم اليوم - قتلى فلسطينيون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى فلسطينيون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - قتل 14 فلسطينيا وأصيب آخرون،الجمعة، جراء قصف للجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" الجمعة، بمقتل 9 مواطنين منهم أطفال ونساء في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

ووفقا للوكالة، قتل 4 مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من فندق المشتل، شمال غربي مدينة غزة.

كما أفادت بأن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة "أبو معلا" شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقتل صياد وأصيب 3 خرين جراء قصف زوارق حربية إسرائيلية لساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب صفا.

ونوهت إلى أن قصفًا جويا ومدفعيا استهدف منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، لافتة إلى أن قصفا مكثفا من زوارق حربية إسرائيلية استهدف شاطئ بحر مخيم النصيرات ومدينة رفح وسط وجنوبي القطاع.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يواصل إطلاق النار بشكل كثيف من آلياته شمالي البريج والنصيرات، وشرقي مدينة خان يونس.

ودخلت الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية في قطاع غزة يومها الـ399 على التوالي، مخلفا 43391 "قتيلا و102347 جريحا، فضلت عن آلاف من العالقين تحت الأنقاض والذين لا تستطيع طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشالهم والوصول إليهم، بحسب صفا.