وزير التموين يبحث مع رئيس شعبة المخابز تحسين كفاءة منظومة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - محمد أحمد_ بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي، سكرتير الشعبة، الإجراءات الخاصة بتحسين كفاءة منظومة الخبز البلدي المدعم.

وأشار فاروق، إلى حرص الوزارة على الاستماع لمقترحات ومطالب أصحاب المخابز التي تهدف إلى تحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وضمان استمرار جودة الخبز البلدي المدعم باعتباره أولوية قصوى.

وتناول اللقاء مناقشة أهم التحديات والمقترحات التي قدمتها الشعبة، والتي تشمل تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج خبز بجودة أعلى، وتعزيز كفاءة الخدمات الذكية التي تقدمها شركات البطاقات الذكية لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين.

كما تناولت مطالب الشعبة تفعيل لجان التظلمات في مديريات التموين للنظر في شكاوى أصحاب المخابز، وزيادة الوعي لدى مفتشي التموين وأصحاب المخابز للعمل على تقليل المخالفات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتقديمها للمواطنين بأفضل شكل.

وأكد وزير التموين، أنه يتم حاليًا تطبيق نظام رقابة على المطاحن لضمان إنتاج دقيق بمواصفات عالية، وتفعيل لجان التظلمات لدعم أصحاب المخابز في مواجهة أي تحديات.

وأوضح أن الوزارة تهدف إلى استقرار منظومة الخبز البلدي المدعم وتحقيق رضا المواطنين من خلال توفير الخبز بالمواصفات والوزن والسعر المحدد.

وأشار فاروق إلى أن وزارة التموين تسعى في المرحلة المقبلة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان تحقيق أكبر استفادة للمواطنين، من خلال شراكة مع كافة المنشآت التموينية، بما فيها المطاحن والمخابز ومنافذ مشروع “جمعيتي”، سعياً لخدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.

جاء الاجتماع بحضور الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وخالد شرف، مساعد الوزير، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي.