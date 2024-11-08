العالم اليوم - أسهم اليابان تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أمورا منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونجرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.

تحركات الأسهم

وأغلق نيكي مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات منخفضا 0.03 بالمئة عند 2742.15.

وسجل نيكي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 بالمئة، مقتفيا أثر وول ستريت بعد فوز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 بالمئة وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.

كما تلقى نيكي دعما من ارتفاع فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو وشركة التوظيف ريكروت هولدنجز 0.8 بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.

إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترامب مقترحاته.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا الخبير الاستراتيجي لدى شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن أرباح الشركات المحلية "لم تكن جيدة بشكل خاص" إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصاديا مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعا، مما حد من مكاسب المؤشر نيكي.

وهوى سهم تايو يودن لصناعة المكونات الإلكترونية 16 بالمئة وسهم شركة مستحضرات التجميل شيسيدو بسبعة في المئة، فيما قفز سهم فوروكاوا إلكتريك 17.4 بالمئة.

وهبط سهم نيسان موتور عشرة بالمئة بعدما أعلنت أمس الخميس أنها ستشطب تسعة آلاف وظيفة و20 بالمئة من قدرتها التصنيعية العالمية.

وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 بالمئة، إلى جانب هبوط سهمي تويوتا وهوندا 3.6 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.

كما أن قوة الين النسبية مقابل الدولار لم تدعم أسهم الشركات التي تركز على التصدير.