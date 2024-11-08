نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وترقب قرار الفائدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - سي إن بي سي_ دفع تراجع الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة أسعار الذهب إلى الصعود من أقل مستوى خلال ثلاثة أسابيع، خلال تعاملات اليوم الخميس.

وزاد السعر الفوري للذهب بنحو 1.3% إلى 2692.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.9% إلى 2700.10 دولار، بحسب وكالة .

وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، وبدد الدولار مكاسبه خلال تعاملات الخميس، مع تراجع بنحو 0.7%.

وهبوط سعر العملة الأمريكية يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وبالتالي يزيد الطلب عليه.

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، ربع نقطة مئوية للمرة الثانية خلال العام الجاري، لكنه قال إنه يرى أن أول موازنة للحكومة البريطانية الجديدة ستؤدي إلى زيادة التضخم ونمو الاقتصاد.

ويصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة الأمريكية في وقت لاحق الخميس وسط توقعات على نطاق واسع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.

ويعقد رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد صدور بيان السياسة النقدية.

وبدأ الفيدرالي الأمريكي في دورة تيسير نقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة بمعدل نصف نقطة مئوية في اجتماعه السابق خلال سبتمبر ، وهو ما فاجأ الأسواق.

وتسهم معدلات الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً للمستثمرين.

في سياق آخر، زاد السعر الفوري للفضة بنحو 1.8% إلى 31.72 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنحو 0.2% إلى 988.85 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنحو 0.3% إلى 1032.14 دولار.