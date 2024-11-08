نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر: تأثرت بأحمد منيب والحجار ومدحت صالح.. وأعشق منير وهو صاحب تجربة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النجم مصطفي قمر، ان اغنية" شنكلوه " حققت نجاح كبير، وكانت في فترة الالفينات، ولكن جديد ومختلف ، ولكنه حقق نجاح وردود فعل رائعة، وايضا قابلت الزعيم عادل امام وقال لي اغنية جميلك واولادي واحفادي معجبين بها جدا.

وأضاف قمر خلال حلوله ضيفا في السهرة الخاصة مع د. عمرو الليثي بقناة الحياة، انني اكون سعيد بفرحة الجماهير عندما يلتقون بي، وكنت علي البحر في الإسكندرية مع الإعلامي عمرو الليثي، وقلت أكله احمد منين مطرب كبير، وتأثرت بمزيكا منيب وقام بتقديم أغنية "في دايرة الرحلة "، وأعشق النجم محمد منير وتجربته رائعة ومتفردة، وايضا النجم علي الحجار وايضا مدحت صالح وتأثرت بهولاء النجوم.

مصطفى قمر يكشف عن أسرار اغنية “حبيب حياتي”

وقام بالعزف علي الجيتار وغناء اغنية " عينك وحشاني "، وكشف أسرار اغنية "حبيب حياتي " ان عمرو مصطفي ملحن شاطر وعمل تيمة حلوة وكنت اشعر بنجاحها، وتوزيع حميد الشاعري وقمت بإضافة بعض الأمور والحمد لله نجحت بشكل كبير، وعند تصويرها فيديو كليب كنت مع الاستاذ محسن جابر وهو منتج عظيم وقيمة فنية وعرض عليا فكرة معينة للأغنية، وقمنا بالسفر إلى فرنسا وقدمتها بشكل جديد ومختلف، وكان مهم ان يكون المطرب يجيد التمثيل ، وكانت لي تجربة مع القرد والذي شارك معانا اثناء التصوير، وكانت نقلة ليا بعد الليلة دوب.