نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفي قمر يكشف كواليس أغنية "صناعة مصرية " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النجم مصطفي قمر ان اغنية " صناعة مصرية" جاءت فكرتها من احد الفنانين من الإسكندرية اسمه محمد قاسم، وجذبني الاسم جدا وأعجبت بها وقمنا بالعمل علي تقديم مشروع غنائي مع المخرجة بتول عرفة واتفقنا علي التصوير في الإسكندرية، وبالفعل اختارنا لوكيشن مختلف ورائع.

واضاف قمر خلال حلوله ضيفا في السهرة الخاصة مع د. عمرو الليثي بقناة الحياة، انني سعيد بردود الفعل علي الاغنية وحريص علي تقديم اغاني تعبر عن السعادة بجانب الأغاني الدرامية، وانا بطبعي وحتي الان لدي افكار بخاصة تصوير الاغاني وان اقدم شكل يعبر عني واغاني تجعلنا متفردين مثل هنقول احنا لسه حبايب ومنايا، وبعض هذه الاغاني أفكاري.

وتابع انني حريص علي تقديم أغاني وأفكار جديدة وفيديو كليب مختلف، وقام مصطفي قمر بغناء "منايا "، و"الليلة دوب ".

كما كشف أسرار وكواليس آخر مشاريعه الفنية والعديد من الكواليس الخاصة،، وعشقه للعندليب بعد الحليم حافظ وعلاقته بالكابو حميد الشاعري، وابرز المطربين الذي قام بالتلحين لهم، وعلاقته بنجوم الغناء الذين شكلوا وجدانه.

كما تحدث عن حياته الخاصة وأولاده وعلاقته بوالده ووالدته الراحله ومدي تأثره بهم، وأنه سعيد بتجاربه كممثل، وكيف تأثر بالبحر في اسكندريه والجيتار والاغاني التي كان يقدمها في بداياته مع أصحابه.