نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر: تأثرت بألحان بليغ حمدي وصوت العندليب عبد الحليم حافظ والمطربة فيروز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفي قمر ان لحن اغنية " الليلة دوب" كان من الفلكلور ومستوحي من زفة اسكندراني وتوزيع رائع من طارق مدكور وايضا سامح محروس.

وعن السبب في استمرار اغانيه اشار إلى اهتمامي باختيار الكلمة، مشيرا إلى اغنية " عودة " من انتاج الإعلامي عمرو الليثي والنجم حميد الشاعري والحاني، وقام بالعزف علي الجيتار وغنائها.

واضاف قمر خلال حلوله ضيفا في السهرة الخاصة مع د. عمرو الليثي بقناة الحياة، انني تأثرت بالملحن بليغ حمدي والعندليب عبد الحليم حافظ والمطرب فيروز، وتشكلت ثقافتي الموسيقية من خلال الخان بليغ وعشقي للعندليب، بالضافة إلى تعلقي وشغفي بالموسيقي العربية والعزف علي الجيتار وتصوير الاغاني وايضًا النجم مايكل جاكسون متعلق جدا بتجربته فقد قدم ٥ البومات ولكن فنه باق، وانا لا يشغلني المال بشكل رئيس ولكن يهمني تقديم اغاني وموسيقي تعيش.

مصطفي قمر: لا أحب ان يتم تصنيفي مطرب تسعينات وقدم أغاني رائعة بعد التسعينات

وتابع انني لا احب ان يتم تصنيفي في فترة التسعينات فقط أو مطرب تسعينات، ولكني أنا مطرب مستمر في تقديم عدد كبير من الأعمال والاغاني بعد التسعينات والحمد لله نجحت وكلها في السنوات القريبة.

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