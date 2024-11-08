نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الاهلي ضد زد في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن ياسر عبد الرؤوف إضافة قوية للجنة الحكام مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ينجح في مهمته في الفترة المقبلة.

الأهلي يهزم زد اف سي

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب فريق زد اف سي، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات جهاد جريشة

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: فريق زد كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بسبب تدخل كوكا لاعب فريق الأهلي مع لاعب فريق زد وحكم المباراة أخطأ في عدم احتسابها.

وأشار إلى أن حكم المباراة لم يحسن تقدير اللعبة المشتركة بين كوكا ولاعب زد وكان يجب احتساب ركلة جزاء.