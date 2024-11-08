الدوري الألماني (10): يونيون برلين يستقبل فرايبورغ

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق فرايبورغ ضيفاً على يونيون برلين، اليوم الجمعة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني بكرة القدم.

يتواجد فريق يونيون برلين في المركز السابع بـ 15 نقطة، فيما يتواجد فريق فرايبورغ في المركز السادس بـ 16 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 23 نقطة، يليه لايبزيج بـ 20 نقطة، آينتراخت فرانكفورت بـ 17 نقطة، ولكل من باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند، وفرايبورغ 16 نقطة.