شاحنة تتسبب بإغلاق نفق طريق سريع.. ما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - في حادثة غير اعتيادية، تم إغلاق نفق طريق سريع في شمال تركيا بعد أن علقت شاحنة تحمل حمولة من المنازل الخشبية المتنقلة عند مدخل النفق.

وكانت الشاحنة تنقل منزلاً خشبياً في منطقة تابعة لمحافظة سينو بعلى البحر الأسود، عندما أخطأ السائق في تقدير ارتفاع النفق أمام حمولته، مما تسبب في تعطل سقف المنزل في أعلى النفق، مما أدى إلى توقف الشاحنة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية،أدى الحادث إلى إغلاق النفق الذي يبلغ طوله 1285مترًا للتعامل مع الوضع،وتم إزالة الشاحنة والمنازل التي كانت تحملها.

بعد وصول الفرق الفنية إلى مكان الحادث وإزالة اللافتات العالقة بسقف المنزل في أعلى النفق،تمت إعادة الشاحنة إلى الوراء وجعلت الشرطة النفق صالحاً للمرور مرة أخرى.

قام سائق الشاحنة، بمساعدة الفريق المسؤول عن نقل المنازل، بإزالة السقف وحاول المرور عبر النفق مرة أخرى،

لكن تقديراتهم للارتفاع كانت خاطئة أيضًا، لذا تمت إعادة ربط السقف وسلكت الشاحنة طريقًا آخر دون النفق.