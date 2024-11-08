فاجعة تهز مصر: طالب يفقأ عين زميلته في مدرسة بالقاهرة.. والسبب صادم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

شهدت الأيام الأخيرة واقعة مأساوية هزت المجتمع المصري بأكمله، حيث أقدم طالب في إحدى مدارس العاصمة القاهرة على فعل لا يخطر على بال، فقام بلكم زميلته في عينها مما أدى إلى فقأها. هذه الحادثة المؤسفة تثير العديد من التساؤلات حول أسباب العنف المتزايد بين الأطفال، ودور الأسرة والمدرسة في حمايتهم وتوجيههم.

بدأت القصة عندما اندلع شجار بين الطالب “م.ر” وزميلته “ن.ج” داخل فصل دراسي بمدرسة “سيد الشهداء الابتدائية” بمنطقة العجوزة بالقاهرة. وقد نشب الخلاف بينهما بسبب أمر تافه، وهو التدافع على السبورة للكتابة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطورت الأمور إلى ما هو أسوأ، حيث قام الطالب بلكم الفتاة بقوة في عينها مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة أدت إلى فقأ العين.

أثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاستياء في الشارع المصري، وتساءل الجميع عن أسباب هذه الجريمة البشعة وكيف يمكن الوقاية منها. كما وجهت أصابع الاتهام إلى إدارة المدرسة التي اتهمت بالإهمال في حماية الطلاب.

قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق. كما تم نقل الطالبة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.