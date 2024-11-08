هل اللون البرتقالي أم الظلال السوداء هي أول ما تراه؟ اكتشف ماذا يكشف عن شخصيتك!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تساءلت يومًا عن جوانب شخصيتك الخفية؟ هل ترغب في فهم نفسك بشكل أعمق؟ قد يساعدك هذا الاختبار البصري البسيط على كشف بعض جوانب شخصيتك التي ربما لم تكن تعرفها من قبل.

ما عليك سوى النظر إلى الصورة التي أمامك، والتي تحتوي على لهيب برتقالي وخيالين جانبيين باللون الأسود. ما هو أول شيء يلفت نظرك؟

إذا كان اللون البرتقالي هو ما لفت نظرك أولاً: فهذا يشير إلى أنك شخص أناني بطريقة إيجابية. فالأنانية في هذا السياق تعني التركيز على أهدافك وتطلعاتك، والعمل بجد لتحقيقها. أنت شخص قائد بالفطرة، مسؤول، وجدير بالثقة. كما أنك تميل إلى تجنب الدراما والتوتر في حياتك الشخصية.

إذا كانت الظلال السوداء هي ما لفت نظرك أولاً: فهذا يشير إلى أنك شخص متعاطف ومهتم بحياة الآخرين. أنت مستعد دائمًا لمساعدة من يحتاجون إليك، ولكن هذا قد يؤدي أحيانًا إلى إهمال احتياجاتك الخاصة.

لماذا هذه النتائج؟

تفسر هذه النتائج على أساس أن اللون البرتقالي يرتبط غالبًا بالطاقة والإيجابية والتركيز على الذات، بينما يرتبط اللون الأسود بالغموض والعمق والاهتمام بالآخرين.