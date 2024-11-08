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دي مش أول مرة.. رد فعل أنس بوخش بعد سؤاله عن شائعة إرتباطه بـ دينا الشربيني

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القاهرة - محمد ابراهيم - علق الإعلامي أنس بوخش لأول مرة على شائعات ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، والتي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقته معها، وذلك خلال إستضافته في برنامج “معكم" التي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON.

 

وقال أنس بوخش: “كنت بضحك على الموضوع إحنا شعب عاطفي بيحب الحب، فمبجرد ما يحسوا إنه فيه كيميا بين شخصين يقولوا ده بيحبوا بعض، وبعدين دي مش أول مرة دول خلوني أرتبط بممثلة تركية، وهي متزوجة أصلا”.

 

ومن ناحية أخري،  قالت والدته: “عمري ما صدقت شائعات ارتباط أنس أنا بكلمه كل يوم فمستحيل أصدق اللي بيقولوه عنه، وبعدين عمري ما قولتله يتزوج هو حر، الموضوع ده يخصه هو لوحده، وقت ما يكون محتاج يتجوز هيتجوز”.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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