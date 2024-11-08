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الدوري الإيطالي (12): ليتشي يستضيف إمبولي

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وتجمع فريقي ليتشي وإمبولي الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق ليتشي في المركز الأخير بـ 8 نقاط، ويتواجد فريق إمبولي في المركز الحادي عشر بـ 14 نقطة.

أمس، وفي افتتاح مباريات هذه الجولة تعادل جنوى مع كومو 1-1.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 25 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ 24 نقطة، ولكل من أتلانتا وفيورنتينا ولاتسيو 22 نقطة، وجوفنتوس 21 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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