الدوري الإيطالي (12): ليتشي يستضيف إمبولي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وتجمع فريقي ليتشي وإمبولي الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق ليتشي في المركز الأخير بـ 8 نقاط، ويتواجد فريق إمبولي في المركز الحادي عشر بـ 14 نقطة.

أمس، وفي افتتاح مباريات هذه الجولة تعادل جنوى مع كومو 1-1.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 25 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ 24 نقطة، ولكل من أتلانتا وفيورنتينا ولاتسيو 22 نقطة، وجوفنتوس 21 نقطة.