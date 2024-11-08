نشكركم على متابعتكم خبر الملح: أكثر من مجرد نكهة.. صديقك في تنظيف المنزل! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - لا يقتصر دور الملح على إضافة النكهة إلى الطعام فحسب، بل يتعداه ليصبح عنصرًا أساسيًا في روتين تنظيف منزلك. بفضل خصائصه الطبيعية القوية، يمكن للملح أن يكون حليفك الأمثل في التخلص من الأوساخ والبقع وإضفاء اللمعان على أسطح مختلفة.

لماذا الملح؟

الملمس الخشن: يساعد في إزالة الأوساخ والبقع عن طريق التآكل الخفيف.

يساعد في إزالة الأوساخ والبقع عن طريق التآكل الخفيف. الامتصاص: يمتص الروائح الكريهة والرطوبة الزائدة.

يمتص الروائح الكريهة والرطوبة الزائدة. التعقيم: يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا.

يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا. الطبيعي والآمن: خيار صديق للبيئة وآمن للاستخدام حول الأطفال والحيوانات الأليفة.

استخدامات الملح في التنظيف:

تنظيف الأسطح: الأسطح الصلبة: امزج الملح بالماء الدافئ لتنظيف الأسطح الصلبة مثل الرخام والحجر.

امزج الملح بالماء الدافئ لتنظيف الأسطح الصلبة مثل الرخام والحجر. الأحواض: افرك الحوض بالملح لتنظيف البقع الصعبة وإزالة الروائح الكريهة.

افرك الحوض بالملح لتنظيف البقع الصعبة وإزالة الروائح الكريهة. البوتاجاز: يساعد الملح على إزالة بقايا الطعام المحروقة. تنظيف الأواني: الأواني الزجاجية: أضف الملح إلى الماء الساخن لتنظيف الأواني الزجاجية وإزالة البقع.

أضف الملح إلى الماء الساخن لتنظيف الأواني الزجاجية وإزالة البقع. الأواني الفضية: امزج الملح مع صودا الخبز والماء لتنظيف الأواني الفضية وإعادة لمعانها. إزالة البقع: البقع الدهنية: امزج الملح بالماء الدافئ لتنظيف البقع الدهنية من الملابس والأقمشة.

امزج الملح بالماء الدافئ لتنظيف البقع الدهنية من الملابس والأقمشة. بقع القهوة والشاي: افرك البقع بالملح قبل غسلها.

افرك البقع بالملح قبل غسلها. بقع الصدأ: امزج الملح مع عصير الليمون لتنظيف بقع الصدأ من المعدن. تنظيف السجاد والمفروشات: امتصاص الروائح: رش الملح على السجاد أو المفروشات لامتصاص الروائح الكريهة.

رش الملح على السجاد أو المفروشات لامتصاص الروائح الكريهة. إزالة البقع: امزج الملح بالماء الدافئ لتنظيف البقع الطازجة. تنظيف الحمام: المرايا: امزج الملح مع الخل لتنظيف المرايا وإزالة البقع.

امزج الملح مع الخل لتنظيف المرايا وإزالة البقع. البلاط: افرك البلاط بالملح لتنظيف الفواصل وإزالة الأوساخ.

نصائح إضافية:

الخل: يمكن مزج الملح بالخل لزيادة فعاليته في التنظيف والتطهير.

يمكن مزج الملح بالخل لزيادة فعاليته في التنظيف والتطهير. البيكنج صودا: يعمل الملح مع البيكنج صودا على تكوين مزيج تنظيف قوي.

يعمل الملح مع البيكنج صودا على تكوين مزيج تنظيف قوي. الليمون: يعزز الليمون من قوة التنظيف ويترك رائحة منعشة.

يعزز الليمون من قوة التنظيف ويترك رائحة منعشة. الاحتياطات: تجنب استخدام الملح على الأسطح الخشبية الرقيقة أو الحساسة، وقم دائمًا باختبار المزيج على منطقة صغيرة أولاً للتأكد من عدم حدوث أي تلف.

وصفة منزلية لتنظيف شامل: