جوزيه جوميز يستبعد "وحش" الزمالك أمام سموحة لهذا السبب

أحمد جودة - القاهرة - المدير الفني يرفض المجازفة باللاعب

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، فضل استمرار استبعاد نجم الفريق، من قائمة الفريق أمام سموحة.



أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "استبعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك محمود حمدي الونش من مباراة سموحة، رافضا المجازفة به حتى يصبح في أتم الجاهزية الفنية بينما ضم حسام أشرف".

وأوضح قائلًا: “المدير الفني أعاد حسام أشرف للقائمة بعد غيابه عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولى”.

واختتم الغندور:" قائمة غيابات الزمالك ضمت 11 لاعبا هم سيف الجزيري، مهاب ياسر، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيدي ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، أحمد مصطفى زيزو، محمد حمدي وأحمد حمدي".