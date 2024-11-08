طقس الجمعة.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 18 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية .

ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.