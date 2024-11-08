الدوري الأرجنتيني… خلاصة الجولة (21)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت صباح اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:

تاليريس كوردوبا× لانوس 1-2

ديفينسا خوستيكا × أرجنتينوس 2-1

بلاتينسي × ديبرتيفو ريسترا 0-0

فيليز سارسفيلد × تيغري 1-0

إنيستتوتو × ريفر بليت 2-3

بوكا جونيورز × غودوي كروز 4-1

بانفيلد × بيلجرانو 1-1

باراكاس سنترال × راسينغ كلوب 0-2

نيولز أولد بويز × هوراكان 2-4

إنديبندينتي × يونيون سانتا في 3-0

سان لورينزو × إستوديانتس لابلاتا 1-1

جيمناسيا لابلاتا × سينترال كوردوبا سانتياجو 0-0

إنديبندينتي ريفاديفا × روزاريو سنترال 1-1

أتلتيكو توكومان × سارمينتو 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- فيليز سارسفيلد: 42 نقطة

2- هوراكان: 39 نقطة

3- راسينغ كلوب: 34 نقطة

4- ريفر بليت: 33 نقطة

5- تاليريس كوردوبا:33 نقطة

6- يونيون سانتا في: 33 نقطة

7- أتلتيكو توكومان: 33 نقطة