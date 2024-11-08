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الدوري الأرجنتيني… خلاصة الجولة (21)

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت صباح اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:

تاليريس كوردوبا× لانوس 1-2
ديفينسا خوستيكا × أرجنتينوس 2-1
بلاتينسي × ديبرتيفو ريسترا 0-0
فيليز سارسفيلد × تيغري 1-0
إنيستتوتو × ريفر بليت 2-3
بوكا جونيورز × غودوي كروز 4-1
بانفيلد × بيلجرانو 1-1
باراكاس سنترال × راسينغ كلوب 0-2
نيولز أولد بويز × هوراكان 2-4
إنديبندينتي × يونيون سانتا في 3-0
سان لورينزو × إستوديانتس لابلاتا 1-1
جيمناسيا لابلاتا × سينترال كوردوبا سانتياجو 0-0
إنديبندينتي ريفاديفا × روزاريو سنترال 1-1
أتلتيكو توكومان × سارمينتو 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- فيليز سارسفيلد: 42 نقطة
2- هوراكان: 39 نقطة
3- راسينغ كلوب: 34 نقطة
4- ريفر بليت: 33 نقطة
5- تاليريس كوردوبا:33 نقطة
6- يونيون سانتا في: 33 نقطة
7- أتلتيكو توكومان: 33 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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