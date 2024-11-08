أسرع الطرق للتخلص من الدهون والزيوت العالقة بالأواني بعد الطهي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعبت من محاولة إزالة بقع الدهون والزيوت العنيدة من أواني الطهي؟ لا تقلق، فحل هذا الإزعاج أسهل مما تتخيل. في هذا المقال، سنشاركك مجموعة من الحيل السريعة والفعالة للتخلص من الأوساخ والدهون العالقة بأوانيك، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

الطريقة: امزج كمية متساوية من الخل الأبيض والبيكنج صودا، ثم افرك الأواني بالمزيج. اتركه لبضع دقائق قبل الشطف.

الفائدة: يعمل هذا المزيج على تكسير الدهون والأوساخ بفعالية.

الطريقة: اقطع ليمونة إلى نصفين، ثم اغمسي نصفها في الملح وافركي الأواني.

الفائدة: الليمون يحتوي على أحماض تساعد على إذابة الدهون، بينما يعمل الملح كعامل كشط طبيعي.

الطريقة: اصنع عجينة سميكة من صودا الخبز والماء الساخن، ثم ضعها على الأواني واتركها لبضع ساعات قبل الشطف.

الفائدة: صودا الخبز مادة قلوية تساعد على تكسير الدهون.

الطريقة: اخلط النشا مع الماء حتى تحصلي على عجينة، ثم ضعيها على الأواني واتركيها تجف قبل الشطف.

الفائدة: النشا يعمل كعامل امتصاص للدهون.