لماذا تراجع أداء تشواميني مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن سبب تراجع أداء الفرنسي، أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

تشواميني تعرض لانتقادات عديدة بسبب الأداء الذي يقدمه مع الفريق، ووصل الأمر لإطلاق صافرات الاستهجان ضده من قبل الجماهير الحاضرة في ملعب “سانتياغو برنابيو” بعد أن تسبب بالهدفين الأول والثاني لفريق ميلان في دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي خسرها الميرنجي، بنتيجة 3-1.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ذا أتلتيك” فإن المقربين من تشواميني يرون أن صافرات “سانتياغو برنابيو” عليه هى جزء من لعبة كرة القدم.

وأكدت الشبكة، أن الفرنسي يتمتع بعلاقة جيدة جداً مع كارلو أنشيلوتي ولا يعترض على أن يكون لاعب جماعي اذا كان الموسم يتطلب ذلك.

وأضافت الشبكة: ” لكن المصادر المقربة من اللاعب أكدت أن لعبه في مركز قلب الدفاع في بعض المباريات ليس من الاشياء التي تحفزه للمستقبل، ويرون أن عدم إظهاره لقدراته بعد بسبب اضطراره للعب في هذا المركز”.

يشار إلى أن تقارير صحفية، أفادت في وقت سابق، بأن المدرب الإيطالي فقد ثقته باللاعب الفرنسي، كما أن إدارة الميرنجي بدأت تفكر ببيعه خلال الفترة المقبلة.