السيدة الفرنسية الأولى تحارب التنمر في المدارس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - ظهرت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون في برنامج ستار أكاديمي للحديث عن التنمر في المدارس وإظهار دعمها للجيل الجديد.

وقد زارت قصر داماريه لي لي وأجرت حوارًا علنيًا مع التلاميذ وجاستن أتلان، مدير الخط الساخن 3018، حول مبادرات مكافحة التنمر.

وبينما كانت بريجيت تعمل على زيادة الوعي حول التنمر، أظهرت بريجيت أيضاً أسلوبها الأنيق وغير الرسمي الذي يميزها-سترة جلدية وسترة بياقة عالية وحذاء بكعب عالٍ.

وقد أتاح هذا الأسلوب المريح والأنيق في آن واحد إجراء محادثة أصيلة وبسيطة مع التلاميذ.