بشكل رسمي .. جارديم مدرباً لفريق العين الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - أعلن نادي العين الإماراتي، عن تعاقده مع البرتغالي، ليوناردو جارديم، ليكون المدرب الجديد للفريق، خلفاً للأرجنتيني، هيرنان كريسبو.

وكان العين أعلن إقالة كريسبو من منصبه بسب سوء النتائج خلال الموسم الحالي، حيث خسر مؤخراً أمام الهلال والنصر في دوري النخبة الآسيوي، وودع بطولة كأس القارات للأندية أمام الأهلي المصري.

ووفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي الإماراتي فإن جارديم سيتولى تدريب حتى نهاية كأس العالم للأندية، والتي ستقام، الصيف المقبل، في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن جارديم سبق له التدريب في الإمارات، حيث تولى مسؤولية تدريب شباب الأهلي موسم 2022-2023، وحقق معه لقب الدوري