الدوري البلجيكي (14): ترويدنس وميشيلن يفتتحان الجولة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، ابتداء من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، فريقا سينت ترويدنس وميشيلين في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

يتواجد فريق سينت ترويدنس في المركز الرابع عشر بـ 14 نقطة، ويتواجد فريق ميشيلن في المركز الرابع بـ 21 نقطة.

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 31 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 24 نقطة، رويال أنتويرب بـ 23 نقطة، ميشيلن بـ 21 نقطة، وأندرلخت بـ 20 نقطة.