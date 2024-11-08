العالم اليوم - الحوثيون يسقطون مسيرة أميركية.. وفتح تحقيق في الواقعة

انتم الان تتابعون خبر الحوثيون يسقطون مسيرة أميركية.. وفتح تحقيق في الواقعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:25 صباحاً - أسقط المتمردون الحوثيون في اليمن، صباح الجمعة، ما وصفه شهود بأنها مسيرة أميركية، في أحدث إسقاط محتمل لمسيرة تجسس أميركية في الوقت الذي يواصل فيه المسلحون هجماتهم على ممر البحر الأحمر.

وعلم الجيش الأميركي بشأن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت والتي تظهر ما بدا أنه طائرة مشتعلة تسقط من السماء والحطام المحترق في منطقة وصفها من هم وراء الكاميرا بأنها منطقة في محافظة الجوف اليمنية.

وقال الجيش الأميركي إنه يحقق في الحادث، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يتضح على الفور طراز الطائرة التي تم إسقاطها في الفيديو الليلي منخفض الجودة.

ويمتلك الحوثيون صواريخ أرض-جو قادرة على إسقاط الطائرات مثل الصاروخ الإيراني المعروف باسم 358.