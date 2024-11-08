نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل موعد إصدار فيلم Mickey 17: هل سيكون الانتظار مجديًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تم تأجيل موعد إصدار فيلم Mickey 17، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون، تحت إدارة المخرج المبدع بونج جون، صاحب فيلم Parasite الشهير. وفقًا لتقرير نشره موقع Variety، تم تأجيل هذا الفيلم الخيالي الكوميدي الأسود لمدة ثلاثة أشهر، حيث سينتقل موعد عرضه من 31 يناير إلى 18 أبريل 2025.

وفي سياق مشابه، يبدو أن بونج جون يخطط لاستثمار نجاح فيلمه الكوري Parasite، حيث يتعاون مع شبكة HBO لتحويله إلى مسلسل تليفزيوني. حقق الفيلم الكوري إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مما يجعل من المنطقي أن تسعى HBO لاستغلال هذا النجاح في عمل درامي جديد.



تقييم النقاد بفيلم Parasite

حصل فيلم Parasiteعلى تقييم مذهل بنسبة 99% على موقع Rotten Tomatoes، مما جعله في صدارة قائمة الأفلام الأكثر تقييمًا. بينما جاء فيلم The Irishmanللمخرج مارتن سكورسيزي في المرتبة الثانية بتقييم 96%، وتبعه فيلم Little Women وMarriage Storyبتقييمات 95% لكل منهما، بينما حصل فيلم Ford v على 92% و1917على 90%.