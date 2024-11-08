في أول يوم عرض بالرياض.. مسرحية "إس إس هانم" لـ إسعاد يونس ترفع شعار "كامل العدد" وتتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت مسرحية "إس إس هانم" للنجمة القديرة إسعاد يونس، نجاح ساحق في أول يوم عرض على مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية.

ورفعت مسرحية "إس إس هانم " في العرض الأول لها شعار "كامل العدد"،حيث امتلأت قاعة العرض بالجمهور السعودي الذي أعرب عن إعجابه الشديد بالمسرحية وبأداء الممثلين.



في سياق آخر تصدرت المسرحية عقب العرض بساعات قليلة التريند حيث احتلت المركز الأول على منصة إكس.

تفاصيل مسرحية" إس إس هانم"



جدير بالذكر أن مسرحية "إس إس هانم" من بطولة إسعاد يونس، وكل من حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل وغيرهم من النجوم، وقد أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ أن العروض ستستمر حتى 11 نوفمبر على مسرح محمد العلي.