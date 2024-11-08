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عاجل - ترامب يُعين سوزان وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أن مديرة حملته سوزي وايلز ستشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض عندما يتولى منصبه.

وقال ترامب، في بيان: "لقد ساعدتني سوزي وايلز في تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي، وكانت جزءًا لا يتجزأ من حملتي الناجحتين في عامي 2016 و2020".

وأضاف: "سوزي قوية وذكية ومبتكرة ومحبوبة ومحترمة عالميا، وستواصل العمل بلا كلل لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتابع: "هذا شرف مستحق أن يكون لدينا سوزي كأول كبيرة لموظفي البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة، ليس لدي أدنى شك في أنها ستجعل بلدنا فخورا".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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