نيستلروي يعلق على إمكانية تولي تدريب مانشستر يونايتد بشكل دائم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - أكد الهولندي رود فان نيستلروي، المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد، أن هدفه المستقبلي هو تدريب الفريق، مستقبلاً، بشكل دائم.

نيستلروي وصل إلى مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، كمساعد لمواطنه إريك تين هاج، ولكن بعد إقالة الأخير منصبه، تولى نيستلروي المسؤولية بشكل مؤقت..

وستكون مباراة اليونايتد وضيفه ليستر سيتي، بعد غد الأحد، في البريميرليج، هي الأخيرة لفان نيستلروي قبل تولي روبن أموريم، قيادة الفريق رسمياً.

وقال نيستلروي حول إمكانية تولي تدريب اليونايتد، بشكل دائم في تصريحات نقلتها صحيفة “الجادريان” البريطانية: “بالطبع، فكرت في الأمر جيداً عندما اتحذت قرار القدوم إلى مانشستر يونايتد كمدرب مساعد”.

وأضاف: “فكرت في الأمر جيداً وكنت أعرف أن قدومي إلى مانشستر يونايتد يعد مناسبة خاصة بالنسبة لي، حيث شعرت برغبتي في أن أكون جزءاً من هذه الرحلة مع النادي في دور المساعد”.

وأتم بهذا الشأن: “لدي طموح في تدريب مانشستر يونايتد، ولكن اتخذت القرار بالتوقيع على عقد لمدة عامين كمدرب مساعد، وما زالت تلك الفكرة في ذهني”.