نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دون ولاهلله" مشاهدة مباراة الأهلي والرائد الدوري السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجماهير السعودية لمتابعة مواجهة مثيرة بين الأهلي والرائد ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025. يلتقي الفريقان على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، في مباراة تحمل أهمية خاصة للفريقين، خاصة الأهلي الذي يسعى لتعويض نتائجه المتذبذبة في الأسابيع الماضية، حيث يأمل جمهوره في استعادة الفريق لطريق الانتصارات، وعودة الاستقرار الفني والإيجابية على الأداء.

موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي 2024

يحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد خوضه 9 مباريات. وخلال المباريات السابقة، حقق الفريق 3 انتصارات فقط وتعادل في مباراتين، فيما تلقى 4 هزائم. يسعى الأهلي من خلال هذه المباراة إلى تحسين موقعه على جدول الترتيب، واستعادة الثقة والأداء الذي كان يتطلع إليه منذ انطلاق الموسم.

5:20 مساءً بتوقيت مصر والسودان.

تنطلق المباراة في التوقيتات التالية:

6:20 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

7:20 مساءً بتوقيت الإمارات.

5:20 مساءً بتوقيت مصر والسودان.

4:20 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

هذه المواجهة تعد فرصة للأهلي لتعزيز رصيده من النقاط، خاصة أنه عاد مؤخرًا بأداء مميز في دوري أبطال آسيا، ويرغب الآن في مواصلة تلك الصحوة على المستوى المحلي لتحسين ترتيبه والمنافسة بشكل أكبر في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد

سيتم نقل مباراة الأهلي والرائد عبر شبكة قنوات SSC Extra 1 HD بجودة عالية، حيث سيعلق عليها المعلق المعروف فارس عوض. وستتوفر أيضًا على قناة SSC Extra 1 SD بصوت المعلق علي الربيع، مما يتيح للجماهير مشاهدة المباراة بتعليق مميز وتغطية شاملة تواكب شغف الجمهور السعودي.

وبالنسبة للجماهير التي تفضل متابعة اللقاء عبر الإنترنت، توفر القناة تطبيق شاهد VIP الذي يتيح مشاهدة البث المباشر بدقة عالية لمن يفضلون متابعة المباريات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

مباراة الأهلي والرائد بث مباشر

لمحبي البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي والرائد عبر قناة SSC Extra 1 HD التي توفر تغطية خاصة للمباراة. ويتمتع البث بتقنية عالية الجودة، وهو ما يوفر للمشاهدين تجربة مشاهدة متكاملة تضم تحليلات آنية لأداء الفريقين ولقطات مميزة للمباراة، مما يمنحهم فرصة لمتابعة مجريات اللقاء أولًا بأول.

كما يمكن للمشاهدين خارج المملكة الاستفادة من عدد من القنوات الأجنبية التي تنقل مباريات الدوري السعودي، مثل Sport TV2 Portugal وSSport 2 Czechia، ليصل دوري روشن إلى جماهير جديدة حول العالم.

أداء الأهلي في الدوري السعودي حتى الآن

مسيرة الأهلي في الدوري هذا الموسم واجهت بعض التحديات، حيث لم يستطع الفريق تحقيق التوازن المطلوب بين نتائج إيجابية وأداء مستقر، ورغم أنه أظهر لمحات قوية في بعض المباريات، إلا أنه واجه صعوبات في الاستمرارية بالنتائج. فقد فاز الأهلي في ثلاث مباريات فقط، وتعادل مرتين، فيما تكبد 4 هزائم كانت مؤثرة على موقعه في جدول الترتيب.

ويُتوقع أن يدخل الأهلي المباراة ضد الرائد بتشكيل قوي يسعى لتحقيق الفوز، حيث يعتمد الفريق على عدة لاعبين مميزين في خط الوسط والهجوم، خاصة في ظل تصاعد مستوى بعض اللاعبين الشباب الذين يسعون لإثبات قدراتهم وتحقيق نتائج إيجابية للنادي.

أما الرائد، فيدخل المباراة بعد تحقيقه أداءً متفاوتًا أيضًا خلال الجولات السابقة، ويطمح في إحراز نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصةً أنه يسعى للابتعاد عن مراكز الهبوط، ويأمل في تحسين موقعه ضمن ترتيب الدوري.

أبرز اللاعبين المتوقع تألقهم في المباراة

من الأهلي، تبرز أسماء لامعة مثل روبرتو فيرمينو ورياض محرز، الذين أثبتوا قدراتهم الهجومية في مبارياتهم السابقة. ومع عودة عدة لاعبين مهمين، يمكن أن يقدم الأهلي أداءً هجوميًا قويًا، بينما يتطلع الرائد بقيادة محمد فوزير وبعض لاعبيه المحليين لتعزيز دفاعاته واستغلال الهجمات المرتدة.

توقعات وتطلعات الجماهير

يتطلع عشاق الأهلي لتحقيق انتصار جديد، وتحسين موقع الفريق في الدوري. ومن المتوقع أن يشهد ملعب الجوهرة المشعة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يُعرف الجمهور الأهلاوي بدعمه الدائم لفريقه، خاصة في المباريات الحاسمة والمهمة. وفي المقابل، يُنتظر أن يقدم الرائد أداءً قويًا دفاعيًا، مع التركيز على استغلال الفرص في الهجوم.

يُعد هذا اللقاء فرصةً للأهلي لتصحيح مساره في الدوري، وعودة الفريق للنتائج الإيجابية ستمثل خطوة نحو استعادة الثقة والأداء الجماعي المميز الذي ما دام عرف عن الأهلي في المواسم السابقة.