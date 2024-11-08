نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايوان تعلن عن مكافآت نقدية لمن يبلغ عن سفن صينية قريبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خفر السواحل التايواني عن جوائز نقدية للمواطنين الذين يبلغون عن أنشطة غير معتادة حول الجزيرة، بما فيها تحركات السفن الصينية.

وقالت إدارة خفر السواحل في تايوان، اليوم الجمعة، إنها أطلقت نظام مكافآت مرتفع لتشجيع المواطنين على المساهمة بجهودهم في ضمان أمن البلاد.

وحثت المواطنين، بما في ذلك الصيادين والأفراد الضالعين في أنشطة بحرية منتظمة، بالاتصال بخط ساخن مجانا حال رصد سفن عسكرية أجنبية.

وقالت إدارة خفر السواحل: "القوى العاملة الخاصة بخفر السواحل محدودة ولكن تواجد المدنيين في البحر كبير".

وبحسب الإعلان، سوف يتم تقديم مكافأة قدرها 3 آلاف دولار تايواني جديد (93 دولارا) لأي شخص مقابل الإبلاغ المحقق عن سفن أجنبية أو عسكرية صينية في المياه القريبة.

وتصل المكافأة إلى 50 ألف دولار تايواني جديد عند الإبلاغ عن أي مسافر صيني على متن سفينة، و10 آلاف دولار للمسافرين من الجنسيات الأخرى.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن تصل مكافآت الإبلاغ عن جرائم القتل والقرصنة وإشعال النيران عمدا، والخطف، أو غير ذلك من الأعمال الإجرامية ضد خفر السواحل، إلى 200 ألف دولار تايواني جديد.

وأشارت إدارة خفر السواحل إلى أن الإعلان دخل حيز التنفيذ فور صدوره.

وأرسلت الصين خلال السنوات الأخيرة، بانتظام، مقاتلات وسفن أسطول، وسفن خفر السواحل بالقرب من تايوان.

وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ 194 ولكن الصين تعتبر الجزيرة ذاتية الحكم، جزءا من أراضيها.