نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "دوت الخليج الرياضي" ينفرد.. قائمة منتخب مصر الكاملة لمعسكر نوفمبر قبل الإعلان الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر لـ" دوت الخليج الرياضي " عن قائمة منتخب مصر التي تستعد لخوض مباراتين مهمتين ضد الرأس الأخضر وبوتسوانا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر سيواجه الرأس الأخضر في 15 نوفمبر ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، فيما يلتقي مع منتخب بوتسوانا في 19 من نفس الشهر بالجولة السادسة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة قبل هاتين المباراتين، بينما يأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحل منتخب الرأس الأخضر ثالثًا، يليه منتخب موريتانيا برصيد 3 نقاط.

ووفقا للمصدر فإن قائمة اللاعبين المدعوين لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

الدفاع: حسام عبد المجيد، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام، أكرم توفيق، أحمد عيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، مهند لاشين، محمود صابر، ناصر ماهر، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.

كما أشار المصدر، إلى أنه من الممكن أن يتم استدعاء سام مرسي لأول مرة المحترف بصفوف فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، بالإضافة إلى إمكانية ضم رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.