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أحمد جودة - القاهرة - عصام عمر يكشف تفاصيل تعاونه مع طه دسوقي في فيلم “سيكو سيكو”



علق الفنان عصام عمر، عن تعاونه مع الفنان طه دسوقي بفيلم "سيكو سيكو" الذي يعد من بطولتهما، والتي تم الإنتهاء من تصوير أجزاء منه الفترة الماضية،و من المقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.

حيث قال عصام عمر، في تصريحات إذاعية: "أنا بحب طه دسوقي جدا ومبسوط إني بعمل فيلم "سيكو سيكو" معاه والكيميا اللي ظاهرة في الشاشة هي اللي في الكواليس ودي حاجة نادرة لما بتحصل ونفسي نفرح بالفيلم".



و تابع: "في آخر يوم تصوير طه كان بيقولي أنا بحلم بالعرض الخاص، هنتمنى يحصل قريب".

عصام عمر وطه دسوقي

أبطال فيلم "سيكو سيكو"

يشارك في بطولة فيلم "سيكو سيكو" نخبة من النجوم المتميزين ومنهم: عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي تشويقي سينال إعجاب الجمهور وتفاعله.

أحدث أعمال الفنان عصام عمر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال عصام عمر، فيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، وتدور أحداث الفيلم حول (حسن)، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة (رامبو)؛ كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره (كارم)، الأمر الذي يدفع (حسن) للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه و(رامبو) من مصير مجهول.

عصام عمر من فيلمه "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

أبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

يشارك ببطولة الفيلم عصام عمر، ركين سعد، سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور.

آخر أعمال الفنان طه دسوقي

كما يذكر أن آخر أعمال طه دسوقي مسلسل "حالة خاصة"، الذي تدور أحداثه حول المحامي (نديم أبو سريع) الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

طه دسوقي وغادة عادل من مسلسل “حالة خاصة”

أبطال مسلسل "حالة خاصة"

يعد مسلسل "حالة خاصة" من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.