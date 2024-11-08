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أحمد جودة - القاهرة - فيلم "الهوى سلطان" يقترب من 2,3 مليون جنيه إيرادات في يومي عرض



حقق فيلم "الهوى سلطان" إيرادات عالية في ثاني أيام عرضه، ولقد حقق نجاحًا جماهيريًا وأشاد به الكثير من الفنانين والجمهور.

إيرادات فيلم "الهوى سلطان"

يواصل فيلم "الهوى سلطان"، بطولة الفنانة منة شلبي، الفنان أحمد داود، اعتلاء قمة شباك تذاكر السينما لليوم الثاني على التوالي من عرضه في السينمات المصرية، حيث جنى أمس الخميس قرابة مليون و547 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم الهوى سلطان في 48 ساعة إلى 2 مليون و290 ألف جنيه.

أحداث فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

بوستر فيلم “الهوى سلطان”

طاقِم عمَل فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.

التعاون الثاني بين منة شلبي وأحمد داود



فيلم "الهوى سلطان" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.





يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات، حيث حقق إيرادات تقترب من 35 مليون جنيهًا.