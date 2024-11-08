أحمد جودة - القاهرة - صدقي صخر يروج لأحدث أعماله الفنية "رقم سري"

يروج الفنان صدقي صخر، لأحدث أعماله الفنية ألا وهي مسلسل "رقم سري"، الذي سيتم عرض أولى حلقاته بدءًا من الغد وذلك بعد انتهاء "تيتا زوزو "، ومن المتوقع أن يكون موعد العرض في تمام الـ 8 مساءًا، وذلك على شبكة قنوات DMC.



منشور الفنان صدقي صخر

حيث علق صدقي صخر عبر المنشور الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: "لطفي عبود المحامي بالنقض جاهز للقضية الجديدة، رقم سري بكرة على dmc".

صدقي صخر يروج لأحدث أعماله الفنية "رقم سري"

تفاصيل مسلسل "رقم سري"

حيث يدور مسلسل "رقم سري "حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجأت.



فريق عمل وصناع مسلسل "رقم سري"





يذكر أن مسلسل “رقم سري” من بطولة كل من صدقي صخر، وناردين فرج، وعمرو وهبة، ونادين، وأحمد الرافعي، ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.