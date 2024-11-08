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أحمد جودة - القاهرة - رانيا فريد شوقي تشيد بصناع فيلم “الهوى سلطان” برسالة تقدير

أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي، بفيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داوود، بعد حضورها العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر على مسرح المسرح بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور الفنانة رانيا فريد شوقي

و نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة بوستر الفيلم وصور لها برفقة زملائها من العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"، وعلقت على منشورها قائلة: "مبروك لكل صناع فيلم الهوي سلطان فيلم رومانسي اجتماعي ودمه خفيف وواقعي قصة ياما حصلت علي الحقيقة ومازالت بتحصل فعلا الهوي سلطان ان شاء الله يكسر الدنيا".

رانيا فريد شوقي تشيد بصناع فيلم “الهوى سلطان”

إيرادات فيلم "الهوى سلطان"



يواصل فيلم "الهوى سلطان"، بطولة الفنانة منة شلبي، الفنان أحمد داود، اعتلاء قمة شباك تذاكر السينما لليوم الثاني على التوالي من عرضه في السينمات المصرية، حيث جنى أمس الخميس قرابة مليون و547 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم الهوى سلطان في 48 ساعة إلى 2 مليون و290 ألف جنيه.

أحداث فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

طاقِم عمَل فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.