نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد القس: قعدت 12سنة بحاول اشتغل في مصر وحصل بدعوة أمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حل الفنان محمد القس كضيف مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة on e،وذلك بعد النجاح الذي حققه بشخصية أكرم في برغم القانون.

تحدث محمد القس خلال اللقاء عن فكرة دخوله الوسط الفني بمصر مشيرًا أنه كان يحاول ذلك خلال 12 عام معلقًا:"أنا بقالي 12 سنة بحاول اشتغل في مصر.. حاولت واشتغلت مع مخرجين كتير مصريين، لكن برة مصر، وكل مخرج منهم يقولي انت كويس أوي انت لازم تنزل تشتغل في مصر، ومجرد ما يسافر ميردش عليا، بعد ما عملت موضوع عائلي، حسيت ان ده وقتي، ونجاحي في مصر كان بتوفيق ربنا ودعوة أمي".



بداية التمثيل مع محمد القس



واستكمل:"التمثيل من وأنا صغير، كنا بنقعد في الشام، وكان خالي بيجي ويعمل استاند اب كوميدي، وانا انبهرت بالحالة دي، وكله قالي انت هتبقى زي خالك، ومن هنا بدأت عندي قصة التمثيل".

أحداث مسلسل “برغم القانون”

تدور أحداث مسلسل “برغم القانون”، حول (ليلى) المحامية التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.



فريق عمل مسلسل "برغم القانون"

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.