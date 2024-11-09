العالم اليوم - السلطات تقبض على رجل طعن 5 أشخاص في سياتل

انتم الان تتابعون خبر السلطات تقبض على رجل طعن 5 أشخاص في سياتل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 02:21 صباحاً - ذكرت الشرطة الأميركية أن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في سياتل بعد ظهر الجمعة، وتم القبض على شخص واحد في أعقاب الحادث.

ووقعت عملية الطعن في حي "تشايناتاون إنترناشيونال" في سياتل بعد ظهر الجمعة، وفقا لما ذكرته إدارة شرطة سياتل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقل 4 من الجرحى إلى مركز "هاربورفيو الطبي في سياتل"، بينما تلقى الشخص الخامس الرعاية الطبية في مكان الحادث.

وأكد متحدث باسم "هاربورفيو" وصول الجرحى الأربعة إلى المستشفى، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل واحد في أعقاب الحادث.

وكان خمسة أشخاص آخرون قد تعرضوا للطعن في حوادث منفصلة في نفس المنطقة في وقت سابق من الخميس.