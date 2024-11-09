نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي الميرغني يوجه رسالة خاصة لـ محمد رضوان بهذة الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان حمدي الميرغني رسالة للفنان محمد رضوان من خلال صورة له برفقته من كواليس أحد الأعمال عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب معلقا :' حبيبي وأستاذي واخويا الكبير اللي بتشرف بالشغل معاه دايما بحبك يا موسيقار الكوميديا.

وكان الفنان حمدي الميرغني، من أبرز حضور إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم في الرياض، وعبر عن سعادته بتلك الإستوديهات من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث قام بنشر مجموعة من الصور تجمعه بعدد من نجوم الفن مثل الفنان أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف، وعلق من خلال خاصية كتابة التعليقات قائلًا: "أتشرفت بحضوري إفتتاح إستوديوهات الحصن بالرياض، اللي هتكون بداية نجاح وانطلاق لأعمالنا الفنية في الوطن العربي لكونها مجهزة على أعلى مستوى عالمي من تقنيات وأجهزة، شكرًا على الدعوة الكريمة".