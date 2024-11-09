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أحمد جودة - القاهرة -

قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، الجمعة، إنه يحتاج لجاهزية كل لاعبيه لأنه ينوي إجراء تعديلات على تشكيله لمباراة أنجيه في "الليغ 1" السبت، سعيًا للوصول إلى طريقة للتغلب على جدول المباريات المزدحم.

سان جيرمان يبحث عن التعافي أمام أنجيه وسط الغيابات

واستمرت حملة سان جيرمان المخيبة للآمال في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي عندما خسر في اللحظات الأخيرة 1-2 على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ما تسبب في وقوع الفريق الفرنسي في منطقة الإقصاء من البطولة القارية.



ولكن سان جيرمان لا يزال يتصدر الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة من 10 مباريات بفارق 6 نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثاني.

ويحتل أنجيه المركز 15 بعشر نقاط.

وقال لويس إنريكي للصحافيين "مباراة السبت هي الأكثر أهمية، سنقوم بتدوير اللاعبين.

"أشعر أنه (يجب تدوير اللاعبين) في ظل قلة فترات الراحة، وأنجيه منافس متحفز ويلعب على أرضه.. يمكنه الدفاع بشكل جيد وتشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل لاعبي الأجنحة.

"احتاج إلى جاهزية جميع اللاعبين".

وقال النادي الباريسي إنه سيلعب دون المدافع الإكوادوري ويليان باتشو، إذ إن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا سافر إلى الإكوادور الخميس لينضم إلى منتخب بلاده ولم يشارك في تدريبات اليوم.

وقال لويس إنريكي إنه على الرغم من وجود "عائق في إنهاء الهجمات" إلا أنه مستمتع بالتحدي في سعيه للتعافي من الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.

وسجل سان جيرمان 3 أهداف في 4 مباريات بدوري الأبطال، لكنه يتصدر قائمة تسجيل الأهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 29 هدفًا.