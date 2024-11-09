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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب أيمن حافظ عن قلقه إزاء الأزمات التي تثار داخل المنظومة الرياضية، وخاصة في مجال التحكيم، متسائلًا عن الفائدة التي يمكن أن تتحقق من نشر هذه المشاكل.

أيمن حافظ: الأزمات الحالية تضر بالرياضة المصرية ونتطلع لموسم يسوده الهدوء والتطور

وقال حافظ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب الشمس": "ما هي المصلحة من إثارة أزمات في الوقت الحالي داخل المنظومة الرياضية؟"، مشددًا على أن الرياضة المصرية تستحق موسمًا قويًا ومستقرًا على كافة المستويات.

وأشار حافظ إلى أن جميع الفرق تسعى لتقديم أداء جيد، معربًا عن أمله في رؤية تطور الكرة المصرية أسوة بما تشهده المنتخبات العربية الأخرى من تقدم.

وأضاف حافظ أن الروح الرياضية يجب أن تكون هي العنصر السائد بين كل الأطراف، مؤكدًا أهمية التكاتف بين الجميع لتحقيق هذا الهدف.

واستنكر حافظ ما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن الأزمات تؤثر سلبًا على سمعة الرياضة المصرية وتعرقل مسيرتها نحو التطور كما دعا كل المسؤولين، سواء في التحكيم أو الأندية أو غيرها من الجهات، إلى تحمل مسؤولياتهم المهنية والوطنية.

واختتم أيمن حافظ تصريحاته متمنيًا أن تنتهي هذه الأزمات سريعًا حتى يعود الهدوء للساحة الرياضية، ويتمكن الجميع من الاستمتاع بلعبة كرة القدم، التي تعتبر مصدرًا للفرحة والتخفيف عن المواطنين.

