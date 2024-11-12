نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. سقوط مدوي لمنتخب الناشئين أمام المغرب وتاو يعترف بمفاوضات الزمالك وموعد قرعة مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

منتخب مصر للناشئين ينهزم أمام المغرب 5-1

حقق منتخب المغرب للناشئين فوزًا كبيرًا على منتخب مصر بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في المغرب.

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حسام حسن: هدفنا تأهل مصر لكأس العالم وإسعاد الشعب المصري

شدد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على أن هدفه الرئيسي هو تأهيل الفريق إلى كأس العالم المقبل وإسعاد الشعب المصري.

وقال حسام حسن في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للكشف القميص الجديد للمنتخب: "مصر هي الأكثر فوزًا ببطولة أمم إفريقيا، ومن ثم فإننا نستحق أن نكون في الريادة في كل شيء. هدفنا كجهاز فني هو إسعاد الجماهير المصرية".

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فيفا يعلن موعد إنطلاق قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي وريال مدريد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا "، رسميًا اليوم الإثنين، عن موعد قرعة كأس العالم للأندية لموسم 2025، وسيشارك 32 فريقا من القارات الـست، ويتواجد النادي الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

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تاو يعترف بمفاوضات الزمالك

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة بعدما أكد دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع بيرسي تاو لاعب الأهلي عن طريق بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين.

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"دوت الخليج الرياضي" يكشف وجهة ميدو القادمة بعد قرار العودة للملاعب

كشف مصدر مقرب من أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن وجهة اللاعب القادمة، وذلك بعد قرار عودته للملاعب مرة آخرى.