نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أول 3 جولات لـ بيراميدز في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد أول 3 جولات من لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة من البطولة القارية، والتي تضم جانبه أندية الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز الثلاثة الأولى على النحو التالي:

الجولة الأولى.. بيراميدز × ساجرادا.. الساعة ٦ من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري.. على استاد الدفاع الجوي.

الجولة الثانية.. دجوليبا × بيراميدز.. الساعة ٣ بتوقيت القاهرة يوم ٨ ديسمبر المقبل.. على استاد ٢٦ مارس بمدينة باماكو العاصمة المالية.

الجولة الثالثة.. الترجي التونسي × بيراميدز .. الساعة ٦ بتوقيت القاهرة يوم ١٤ ديسمبر المقبل.. على الملعب الأولمبي في رادس.